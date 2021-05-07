2021/05/07 | 18:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة دبي تجهز صالات العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكاس العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة دبي تجهز صالات العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكاس العالم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة دبي تجهز صالات العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكاس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).