الكعبي يطالب أمين بغداد بترك

2021/05/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، اليوم الجمعة، أمين بغداد

بالمباشرة فعليا في اعمار العاصمة،

والابتعاد عن الاستعراضات الإعلامية.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مجلس ا

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