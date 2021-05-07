المالية تحسم الجدل: لا تخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم

2021/05/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن

جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوت

عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات

للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

والداخلية والدفاع.

وقالت الوزارة، إن "جدول (باء) المرف

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