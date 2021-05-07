الشرطة المجتمعية توقف ثلاث عمليات ابتزاز الكتروني في كركوك والانبار

2021/05/07 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة (7 أيار، 202) إيقاف ثلاث عمليات ابتزاز إلكتروني في محافظتي كركوك والأنبار.وذكر إعلام الشرطة، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من احباط ٣ محاولات ابتزاز إلكتروني لفتيات، اثنان منها في محافظة الانبار والثالثة في محافظة كركوك".وأضافت "حيث استطاعت المجتمعية من مواجهة المبتزين الذين هددوا الفتيات بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة بأدلة الإدانة، وتتخذ بحقهم الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بتأمين حسابات الفتيات الشخصية".

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