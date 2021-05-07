فكرة الفادي وعلاقتها بالخطيئة الأولى _ ح3 - عباس علي العلي

2021/05/07 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يقول السيد جعفر الحكيم في مقالة على موقع الحوار المدني عن ذات الموضوع وكيفية تأثير الديانة البوذية القديمة على فكرة المنقذ أولا وعلى مجمل صورته وماهيته وكيفية تسلل الفكر الوثني كما يقول إلى الديانة المسيحية (ان ما يروى عن البوذيين في أمر بوذا فهو أكثر انطباقاً على ما يرويه المسيحيين عن المسيح من جميع الوجوه، فبوذا هو الطيب المخلص وهو الابن البكر الذي قدم نفسه ذبحيه ليكفر آثام البشر ويجعلهم يرثون م ......





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