"الاقتصاد" النيابية: تسديد الديون المترتبة على العراق ينتهي في 2048

2021/05/07 | 18:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الجمعة، عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون على العراق، وفيما حددت موعد انتهاء تسديدها.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حجم الديون على العراق لم يتم …

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