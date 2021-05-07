أزمة سد النهضة.. مبعوث أميركي يزور السودان لتسوية النزاع مع إثيوبيا

2021/05/07 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي السودان، الجمعة، في أحدث محطات جولته في المنطقة والتي تهدف لحل النزاع المستمر منذ نحو عقد بشأن سد ضخم تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

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