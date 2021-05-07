تدمير أوكار تابعة لداعش والعثور على عدد من الصواريخ والأسلحة في كركوك

2021/05/07 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تدمير عدد من العبوات ومخازن الاسلحة والعثور على أوكار تابعة لداعش، في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، ولليوم الثاني على التوالي، تستمر قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فيه، بتنفيذ عملياتها التعرضية ضمن مناطق جنوبي كركوك".

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية، "تمكنت من تدمير 7 عبوات ناسفة و10 أوكار ونفق وزورق، كما تم العثور على صاروخي قاذفة وصاروخي spG9 ومخزن M4 مملوء بالعتاد، فضلا عن اعتدة مختلفة".

وبحسب البيان، "نفذت القوات واجب تفتيش وفي وادي الشاي، أسفر عن تدمير 4 أوكار والعثور على 3 مخازن ام فور مملؤة ورمانة يدوية و3 اجهزة موبايل دون بطارية تحتوي على سيم كارت، كما تم العثور 6 عبوات ناسفة على شكل جلكان وافرشة منام واغطية، تمت المعالجة من قبل مفارز الهندسة".

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