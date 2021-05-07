باتيل صانعة الجوارب: الحب الدامي - مظهر محمد صالح

2021/05/07 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح ————————————————صحت مدينة (عنه) تلك الحاضرة التي اصطفت لآلاف السنين على هدير مياه اعالي الفرات لتصحوا يومها في سنة ١-;-٩-;-١-;-٥-;- على ضجيج معسكر عج بالنساء دون الرجال وضم الكبار والصبايا والصغار من الارمنيات ليستقروا في بقعة ارض خالية كانت مجاورة لبستان نخيل باسق يطل على الفرات ضم بيت جدي وجدتي .مرت الايام القصار ولغة الاشارات كانت هي اداة التفاهم مع القادمين من الغرباء تر ......





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