بعد تلقي رئيس البلاد جرعة منه.. الفلبين تعيد شحنة لقاحات إلى الصين

2021/05/07 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت الشبكة الأميركية، أن هذه الواقعة الدبلوماسية هي الثانية الغريبة من نوعها خلال أسبوع بين الفلبين والصين، بعد اعتذار وزير الخارجية الفلبيني، تيدي لوكسين، بسبب تغريدته الخارجة عن أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.

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