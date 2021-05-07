الشرطة الإيطالية تعثر على مخبأ أسلحة ضخم في متجر للفاكهة

2021/05/07 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشرطة الإيطالية في بيان لها اليوم الجمعة أنها اعتقلت شخصين بعد العثور على مخبأ ضخم للأسلحة يضم بنادق كلاشينكوف وأسلحة آلية داخل متجر للفواكه في مدينة نابولي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة قوات الأمن وهي تفتش غرفة للتخزين داخل المتجر، عثرت فيها على عشرة مسدسات وست بنادق كلاشينكوف وخمسة أسلحة آلية وسترتين مضادتين للرصاص وأجهزة تفجير بدائية وخزائن ذخيرة.

وقال مصدر من الشرطة إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة تابعة لإحدى عصابات المافيا التي تنشط في المنطقة.

كما عثر في المتجر الذي يقع في ضاحية بانولي غربي المدينة على نحو 13 كيلوغراما من الحشيش والماريجوانا.

وقالت الشرطة إن العملية بدأت في وقت متأخر أمس الخميس، مضيفة أن المعتقلين هما صاحب المتجر (41 عاما) وعمه (74 عاما)، وهما إيطاليان وليس لهما سوابق جنائية.

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