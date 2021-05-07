عضو بالاقتصاد النيابية: العراق سينتهي من تسديد ديونه عام 2048

2021/05/07 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود رقم دقيق لحجم الديون على العراق، فيما حددت موعد انتهاء تسديدها.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في تصريحات صحفية، إن "حجم الديون على العراق لم يتم تحديده بشكل دقيق"، مؤكداً ان "هناك ديوناً داخلية وخارجية وقروض، ينتهي تسديدها سنة 2048، بحسب تأكيدات حكومية".

وأضاف الفيلي، ان "اللجنة الاقتصادية اعترضت على الاقتراض دون ان تكون هناك بدائل عن النفط او تقليل النفقات"، منبهاً بأنه "من الخطأ اللجوء الى الديون".

وشدد، على ضرورة إيجاد خطط لتعزيز المصادر من أجل تسديد الديون، وليس فقط تحصيل القروض"، لافتا الى انه "لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

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