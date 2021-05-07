“لتقوية محور الأصدقاء”.. نصرالله يرحب بالحوار الإيراني ـ السعودي

2021/05/07 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

رحب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله بالمفاوضات التي انطلقت بين إيران والسعودية، مؤكدا دعمه لـ"أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة".

وتطرق نصرالله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة، "يوم القدس"، إلى المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بين الرياض وطهران والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران، مشددا على أن كل ذلك "يصب في مصلحة محور المقاومة".

وشدد نصرالله على أن أي مفاوضات تخوضها إيران لن تكون على حساب حلفائها، مضيفا: "التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء".

وتابع: "من يجب أن يقلق من الحوار الإيراني السعودي هم حلفاء أمريكا في المنطقة، والذين يرتزقون على المواقف السياسية، وأما أصدقاء إيران لديهم الثقة العالية بأن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة".

ووصف الأمين العام لـ"حزب الله" إيران بأنها أقوى دولة في محور المقاولة على الرغم من الجهود الأمريكية والإسرائيلية والغربية الرامية إلى إسقاط حكومتها، مضيفا أن "كل الرهانات الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بإيران سقطت في هذه الأيام".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية عبرت المرحلة السابقة وردت "بشكل جدي" على الحوادث التي حصلت في منشأة نطنز النووية، لاسيما من خلال رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

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