وفاة 29 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و5763 إصابة جديدة

2021/05/07 | 19:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل العراق تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثٍ وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة في موقفها الوبائي عن وفاة تسعة وعشرين شخصا ليرتفع إجمالي الوفيات الى خمسة عشر ألفاً وسبع مئةٍ وحالتين اثنتين مقابل تماثل ستة آلاف ومئتين وتسعة وثمانين مصاباً للشفاء، هذا واكد الموقف الوبائي اليومي ان مجموع الذين تلقوا اللقاح تخطى الأربع مئة وخمسة وعشرين ألفا.

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