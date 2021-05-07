بايدن: أعتقد أن إيران جادة بمفاوضات الاتفاق النووي

2021/05/07 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن إيران جادة بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي لكن ليس من الواضح إلى أي مدى.

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وعندما سُئل في البيت الأبيض إن كان يعتقد أن إيران جادة بشأن المحادثات التي تجرى في فيينا أجاب بايدن: ”نعم لكن أي مدى وما هم على استعداد لفعله أمر مختلف.



لكننا ما زلنا نتحاور“، وفق ما نقلت رويترز.

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