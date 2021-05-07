الصحة العالمية تجيز لقاح “سينوفارم” بصورة رسمية

2021/05/07 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد كورونا، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.

واللقاح هو أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول ل‍كورونا الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.

كما أنها المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.

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