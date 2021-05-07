2021/05/07 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الجمعة، عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض وتوقيف بحق مطلوبين بقضايا تجارة المخدرات بمناطق متفرقة في مدينة العمارة .وذكرت المديرية في بيان، انه ضمن العمليات النوعية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية ، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفوج ميسان التكتيكي بالاشتراك مع أبطال جهاز الامن الوطني ، من القاء القبض على (8) متهمين وفق المادة 28 مخدرات .وأشارت المديرية في البيان إلى، أن عملية القبض جرت بالاعتماد على معلومات امنية دقيقة هذا وتم توقيفهم بقرار قاضي التحقيق وفق المادة المذكورة من قانون المخدرات ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني.. شرطة ميسان تعتقل 8 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني.. شرطة ميسان تعتقل 8 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).