إصابة مدني بسقوط صاروخ كاتيوشا في مقبرة النبي اسماعيل شمال شرق بعقوبة

2021/05/07 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بإصابة مدني بسقوط صاروخ كاتيوشا في مقبرة النبي اسماعيل شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مدنيا اصيب بسقوط صاروخ كاتيوشا في مقبرة النبي اسماعيل في حوض حمرين ٥٥كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "مصدر اطلاق الصاروخ لم يحدد، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث".

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