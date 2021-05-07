2021/05/07 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن إيران جادة في المفاوضات حول برنامجها النووي، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى.وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إيران جادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: من غير الواضح إلى أي مدى إيران جادة في مفاوضات فيينا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: من غير الواضح إلى أي مدى إيران جادة في مفاوضات فيينا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: من غير الواضح إلى أي مدى إيران جادة في مفاوضات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).