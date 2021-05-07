هذا ما يحدث لجسمك حين التوقف عن استخدام الهاتف الذكي

2021/05/07 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت دراسة حديثة، اليوم الجمعة، إن الإدمان على استخدام الهواتف الذكية يصيب الدماع باضطرابات كيميائية خطيرة، تسبب حالة من القلق الشديد والتعب.وتبين للباحثين، بعد قياس مستويات حمض “غاما أمينوبوتيريك” (GABA)، لعدد […]

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