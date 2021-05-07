لندن تطرح بديلا.. إسطنبول مهددة بخسارة حق استضافة نهائي التشامبيونز ليغ

2021/05/07 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، بأنها جاهزة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين إنكليزيين هما مانشستر سيتي وتشلسي، بعد قرارها منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد-19.

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