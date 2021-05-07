القبض على ثلاثة متهمين بقضايا متنوعة في النجف

2021/05/07 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بقضايا متنوعة في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم مكافحة مخدرات النجف الأشرف تمكنت من إلقاء القبض على ( 3 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من مادة الكريستال، والحشيشة، وحبوب نوع (كبتاجون)، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح ناري غير مرخص".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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