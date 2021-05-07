تدمير أوكار وأنفاق وعبوات لداعش في كركوك بالعراق

2021/05/07 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تدمير أوكار وأنفاق وعبوات لداعش في كركوك....

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