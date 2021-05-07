هكذا أحيا العالم العربي والإسلامي يوم القدس العالمي

2021/05/07 | 20:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا العالم العربي والاسلامي مناسبة يوم القدس العالمي، وسط اجراءات احترازية بسبب انتشار وباء كورونا، وانطلقت المسيرات في العراق والبحرين ولبنان وباكس...

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