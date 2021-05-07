نائب تدعو لتفعيل النقاط الأمنية المشتركة مع البيشمركة في المناطق المتنازع عليها

2021/05/07 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصدعت عضو مجلس النواب العراقي، ديلان غفوري، اليوم الجمعة، لتفعيل نقاط التنسيق الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها. وقالت غفوري في تصريح خصت به (بغداد اليوم)، إن "هناك فراغات امنية في المناطق الحدودية الفاصلة بين المحافظات وإقليم كردستان، بدأ تنظيم داعس باستغلالها مؤخرا، من خلال استهداف المناطق الآمنة ونقاط المرابطة الامنية في اتجاهات متعددة".وأضافت أن "فكرة انشاء غرف تنسيق مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تمثل بداية ايجابية في سد الثغرات وخلق التعاون الأمني بين الجانبين وسيسهم في تعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية الفاصلة بين كردستان وبقية المحافظات"، مبينة ان "أي تأخير في انشاء تلك الغرف سيضر بالامن خاصة مع وجود نشاط واضح لخلايا داعش في مناطق عدة".واشارت إلى أن "التنسيق بين الجانبين سيؤدي أيضا إلى غلق كل الفراغات والثغرات ويدفع الى منع اي محاولات تسلل بين المناطق بما يصب في تحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقرار الامني".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية، النائب سعد مايع الحلفي، أمس حذر الخميس، من حدوث ’’كارثة’’ أمنية في محافظة كركوك، بعد تصاعد الهجمات الإرهابية في المحافظة.وقال الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك سجلت تصاعدًا ملحوظًا على الرغم من الضربات الموجعة التي توجهها قواتنا المسلحة لبقايا فلول عصابات داعش الإجرامي".وأضاف البيان أنه "كلما اقتربنا من موعد الانتخابات البرلمانية فإن هذه العصابات ستكثف من هجماتها الإرهابية في محاولة يائسة لعرقلة هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب".وأرجع الحلفي "التصاعد الأخير بمستوى الهجمات الإرهابية على القطعات العسكرية والمنشآت الحيوية في محافظة كركوك إلى وجود خلل أمني قد يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها"، مشددا على "ضرورة إيجاد الحلول الواقعية والقيام بمعالجة فورية لهذا الخلل بالتنسيق بين مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية المرتبطة بحكومتي بغداد وكردستان".

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