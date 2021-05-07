رغم الخروج أمام تشيلسي.. هذا ماحصل عليه الريال من مكسب مالي بدوري الأبطال

2021/05/07 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن المكاسب التى حققها فريق ريال مدريد الإسباني بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد، مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي (1-3)، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وخسارة اللقب الأوروبي، يأتي بعد فقدان الفريق الملكي، بطولتي كأس الملك والسوبر الإسباني، في مطلع العام الحالي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم في تقريرها، أن،" ريال مدريد حصل على مبلغ 113 مليون يورو، وذلك نتيجة الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021، برصيد 74 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة "الثالث"، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد "المتصدر".

وينتظر الميرينجي، مباراة هامة يوم الأحد القادم، أمام إشبيلية، صاحب المركز الرابع، ضمن منافسات الجولة 35، حيث سيكون بإمكانه انتزاع الصدارة، في حال الفوز، وتعثر أتلتيكو مدريد، أمام برشلونة، بالتعادل أو الهزيمة.

ويتفوق ريال مدريد، على فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المواجهات المباشرة، لذلك سيكون له أفضلية الصدارة، في حال التساوي مع أحدهما في نفس عدد النقاط، بنهاية مسابقة الدوري.

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