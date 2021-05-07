المالية تحسم جدل المفسوخة عقودهم: 22 مليار دينار لحشد المرجع السيستاني

2021/05/07 | 20:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة المالية، الجمعة، تخصيص أموال للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية تصريحًا للوزارة، 7 آيار/مايو، أشار إلى أنّ "جدول (باء) المرفق بقانون الموازنة العامة الذي صوت عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم".

وأكّدت الوزارة، أنّ "تخصيصات هيئة الحشد الشعبي جاءت فقط لتأمين كلف أكثر من 169 ألف مقاتل على أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون و400 ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم".

كما أوضحت، أنّ "المبلغ المتبقي وقدره 22 مليار دينار خصص لدفع مستحقات فرقة العباس القتالية حسب توصيات اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والمصادق عليها من رئيس الوزراء".

وتظاهرت حشود من منتسبي الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم قرب وزارة المالية في العاصمة بغداد، الأحد 2 آيار/مايو، مطالبين بإعادتهم، قبل أن يتم تفريقهم بالقوة، ما أوقع ضحايا.

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