بايدن يؤكد عزمه عقد لقاء مع بوتين الشهر المقبل

2021/05/07 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن لقاءه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد في شهر يونيو/ حزيران المقبل، دون أن يحدد مكان وزمان اللقاء.وقال بايدن في رده على سؤال عن آفاق عقد قمة روسية أميركية، خلال جولته الأوروبية الأولى، "أنا واثق من أننها سنتمكن من ذلك، لكن لا يوجد حاليا وضوح حول موعد ومكان اللقاء، ونحن نعمل على ذلك".

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