"رهن الاحتجاز".. آلاف الليبيين غير قادرين على الوصول لأموالهم

2021/05/07 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد مواطنون ليبيون أنفسهم أمام معضلة مالية، بسبب شركة "كاش يو" المختصة بالتعاملات المالية عبر الإنترنت، ومقرها دبي، بينما توقفت بعض خدمات المصارف خاصة المتعلقة ببطاقات الدفع مثل فيزا وماستركارد، في خضم تدهور الوضع الاقتصادي منذ سنوات.

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