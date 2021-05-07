كبيان: تعليق اجتماعات المكتب التنفيذي محاولة يائسة لحماية الفاسدين

2021/05/07 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصف عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، خالد كبيان، اليوم الجمعة، قرار عضو المكتب التنفيذي عادل عيدان، بتعليق اجتماعات المكتب التنفيذي بـ”الظاهرة الخطيرة”، فيما رأى أنها “محاولات يائسة لحماية الفاسدين”.و […]

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