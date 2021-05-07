دراسة: إدمان استخدام الهواتف الذكية يسبب اضطراباً خطيراً في الدماغ

2021/05/07 | 21:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة حديثة أن الإدمان على استخدام الهواتف الذكية يصيب الدماع باضطرابات كيميائية خطيرة، تسبب حالة من القلق الشديد والتعب.وتبين للباحثين، بعد قياس مستويات حمض “غاما أمينوبوتيريك” (GABA)، لعدد من المشاركين في الدراسة، وهي مادة كيميائية تبطئ الإشارات في الدماغ، تبين أن الأشخاص المدمنين على الهواتف والإنترنت، قد يتعرضون لأضرار في وظائف الدماغ […]

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