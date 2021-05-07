داعش يقصف مقبرة نبي اسماعيل في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة

2021/05/07 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصيب مدني في سقوط صاروخ كاتيوشا على مقبرة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى مساء اليوم.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مقبرة نبي أسماعيل في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة تعرضت الى قصف بصاروخ كاتيوشا ما اسفر عن أصابة مدني بجروح مختلفة .واضاف ان الهجوم الصاروخي يحمل بصمات داعش .فيما شنت القوات الامنية حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم ./انتهى

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