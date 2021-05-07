إصابة ثلاثة من عمال مقهى بحريق شمال بابل

2021/05/07 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب ثلاثة من عمال أحد المقاهي في ناحية سدة الهندية شمال بابل مساء اليوم الجمعة بحريق اندلع بمقهى في الناحية جراء انفجار أسطوانة غاز.وقال مصدر في شرطة بابل" أن ثلاثة من عمال أحد المقاهي في ناحية سدة الهندية شمال بابل أصيبوا مساء اليوم الجمعة جراء حريق اندلع في المقهى الذي يعملون به بسبب انفجار أسطوانة غاز.واضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وأن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الحلة الجراحي للعلاج وأن تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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