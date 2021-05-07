مفوضية الانتخابات تشكل غرفة عمليات للتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً

2021/05/07 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات للتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً، فيما أكدت استعدادها لإجراء محاكاة لعملية الاقتراع.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك 44 تحالفاً تمت المصادقة عليه، و267 حزباً لديه شهادة تأسيس، فضلا عن ان المرشحين بلغ عددهم أكثر من 3500 مرشح، من ضمنهم 887 مرشحاً مستقلاً، وأكثر من 900 مرشحة لضمان الكوتا النسائية في كل الدوائر الانتخابية" .وتابعت الغلاي: "الآن تجري في مفوضية الانتخابات / المكتب الوطني - شعبة شؤون المرشحين، عملية تدقيقية ومراجعة أوليات المرشحين والداعمين لهم والتأكد من بياناتهم وتبويبها، وبعد انتهاء مرحلة التدقيق سترسل إلى الجهات ذات العلاقة ومنها المساءلة والعدالة، النزاهة، الأدلة الجنائية، وزارة التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها سيتم تشكيل غرفة عمليات لتسهيل هذه المهمة والتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً".ونبهت، بأن "كل هذه الأرقام والأعداد ليست نهائية، وانما القائمة النهائية ستحسم بعد ورود الإجابة من هذه المؤسسات ومصادقة مجلس المفوضين على أرقام واسماء المرشحين"، مؤكدة أن "المفوضية تستعد لدراسة آلية إجراء القرعة للمرشحين لإعطائهم أرقاماً بعد المصادقة عليهم".وأضافت، أنه "سمح للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة الانتقال مع عائلاتهم على وفق الدائرة التي رشحوا لها وبحسب البطاقة التموينيـة، حيث اينما يكون المرشح في أي دائرة من حقه ان ينقل عائلته من أجل ضمان تصويتهم وتصويته أيضا". وأكدت، أن "المفوضية تستعد حالياً لمرحلة الاقتراع، وتم اعداد دراسة لآلية اختيار موظفي الاقتراع"، مؤكدة "تشكيل لجنة لدراسة آلية اختيار موظفي الاقتراع".ولفتت إلى ان "هناك تنسيق عمل واستعدادات لإجراء محاكاة عملية الاقتراع الفعلية، وهناك استعداد لإجراء أكثر من عملية محاكاة قد تصل الى 4 محاكاة، للتأكد من نزاهة ودقة وسرعة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية، بوجود شركة ميرو الكورية، والامم المتحدة، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والمراقبين الدوليين، إضافة إلى وجود الإعلام، لمتابعة الية عمل الاقتراع والمحاكاة".وأشارت إلى أن "أجهزة وورق الاقتراع سوف يكتب عليها محاكاة للتأكد من سرعتها ودقتها"، مبينة أن "هناك استعدادات كثيرة لتدريب موظفي المفوضية وتطوير مهاراتهم".

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