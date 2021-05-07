الزراعة النيابية: حرائق المحاصيل مفتعلة لضرب المنتج المحلي

2021/05/07 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكدت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الجمعة، أن أطرافا تعمل على ضرب المنتج المحلي بافتعال الحرائق في المحاصيل الزراعية.

وأوضح عضو اللجنة علي البديري في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظة ديالى تشهد عدم استقرار أمني، اذ تظهر فيها خلايا عصابات داعش الإرهابية"، مبينا ان "موضوع الحرائق يتجدد في محافظة ديالى ومناطق أخرى، بهدف تخريب الاقتصاد العراقي".

وأضاف أن "هناك أطرافا تعمل على ضرب المنتج المحلي بافتعال الحرائق، وانه في حال عدم وجود رقابة حكومية للأراضي الزراعية التي لم تشهد حصادا، فأن العواقب ستكون وخيمة".

من جانب آخر أشار البديري، الى ان" قانون إيجار الأراضي الزراعية يعد من اهم القوانين وهو ضروري للقطاع الزراعي"، مؤكدا ان "القانون ينظم عملية الزراعة وجباية الاموال من قبل الحكومة، وينظم العلاقة بين المزارعين والحكومة".

ولفت البديري الى ان "قانون ايجار الأراضي الزراعية يحفز المزارعين على استثمار الأراضي، وخاصة الأراضي الشاغرة من اجل القيام بنهضة زراعية".

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