2021/05/07 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد جبر حزين لأن جيل اليوم لا يقدّر الفن: المرسم الصغير ينجح في كسب العائلة العراقية بغداد – ياسين ياس قدم تلفزيون العراق في ثمانينيات القرن المنصرم برامج تلفزيونية للاطفال مازالت العائلة العراقية تستذكرها ومنها البرنامج التعليمي والترفيهي (المرسم الصغير) الذي كان يحرص على تعليم الاطفال على الرسم والتلوين وبطرق مشوقة وسهلة مماجعل حتى فئة […]

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