2021/05/07 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسيقار الأجيال بالذكرى 30 لرحيله مبدع من غير ليه يغني في طفولته بسيرك دمنهور القاهرة – الزمان مرت في الرابع من الشهر الجاري ذكرى رحيل موسيقار الأجيال والملحن والممثل والمطرب، وصاحب أشهر وأكثر من غنى للثورات العربية وتغنى بألحانه معظـم المطربين العرب، انه المطرب محمد عبدالوهاب الذي بدأ مسيرته الفنية في 1917 منذ كان عمره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسيقار الأجيال بالذكرى 30 لرحيله) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسيقار الأجيال بالذكرى 30 لرحيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).