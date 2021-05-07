2021/05/07 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابور غاضبة على بعض المهملين { بومباي – وكالات – برت الممثلة الهندية كارينا كابور عن غضبها من الأشخاص الذين يتجاهلون خطورة الوضع في الهند، بعد إنتشار فايروس كورونا بسلسلة جديدة أكثر خطورة ببلادها وبشكل سريع، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: (لا أتخيل أنه لا يزال هناك أشخاص لا يفهمون مدى […]

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