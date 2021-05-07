"مدى جديتها لم يتضح بعد".. بايدن يعلق على المباحثات النووية مع إيران

2021/05/07 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قد أخبر قناة "الحرة"، الخميس، عن شعوره بأن الجولات الأخيرة من المحادثات في فيينا، بلورت الخيارات الواجب اتخاذها من قبل الولايات المتحدة وإيران، للعودة إلى الالتزام المتبادل بالاتفاق.

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