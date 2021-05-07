قتلا شخصاً بالرصاص .. متهم وزوجته يسقطان في يد شرطة ذي قار

2021/05/07 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار، القبض على متهم وزوجته بالقتل العمد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (7 أيار 2021) إنه "تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار من خلال توفر معلومات دقيقة من إلقاء الفبض على متهم وزوجته التي اعترفت بمقتل شخص بواسطة بندقية كلاشنكوف".

وأضافت المديرية، أنه "تم بعد ذلك إخفاء الجثة ونقلها من قبل المتهمة وزوجها الى منطقة نهر عبادة التي تبعد 30 كم عن محل الحادث، حيث أجري لهما كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاتهما وتم توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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