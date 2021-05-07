صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  989 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  989 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/07 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل  989 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 779    خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي،  ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  989 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

779 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة  91 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان  73 حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 109 الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر  29 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 65 حالة من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  173 حالة من خلال الرصد الوبائي   

 210حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

25حالة  في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و  /  الاورفلي  / الحبيبية /حي طارق / جميلة  / 544 / 553  / 538 / 542 / 565

   13حالة  في شارع فلسطين محلة / المستنصرية /  509 / 503 /  / 510/  508

 13حالة   في الشعب  محلة/ سبع قصور  / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

 11حالة في المدائن /   جسر ديالى  / الجعارة / التاميم   / حي الوحدة

 12حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور  / 225/  217 / 221      

11حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/  الضباط / 312 / شارع 20  / 310 

11حالة  في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901

     12حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

20حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723  / 9 نيسان / الزراعي

  12حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 

11حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751

  11حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964 

7حالات في منطقة الزوية 

8حالات في منطقة المشتل

11حالة في منطقة النهروان

4حالات في منطقة الكفاح

5حالات في منطقة القاهرة

8حالات في منطقة الضباط

5حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى   150099 توفي منهم  1664 للاسف  فيما اكتسب الشفاء    139586  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8849”

ودعت الدائرة، الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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