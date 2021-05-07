صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  989 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/07 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 779 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

779 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 91 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 73 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 109 الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر 29 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 65 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 82 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 173 حالة من خلال الرصد الوبائي

210حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

25حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565

13حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

13حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

11حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

12حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

11حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310

11حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901

12حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

20حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي

12حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703

11حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751

11حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

7حالات في منطقة الزوية

8حالات في منطقة المشتل

11حالة في منطقة النهروان

4حالات في منطقة الكفاح

5حالات في منطقة القاهرة

8حالات في منطقة الضباط

5حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 150099 توفي منهم 1664 للاسف فيما اكتسب الشفاء 139586 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8849”

ودعت الدائرة، الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 989 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 989 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).