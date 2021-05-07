دیربي كركوك. نفط الشمال يفوز علی غازالشمال سلويا

2021/05/07 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قاعة بلادي بمدينة كركوك مساء اليوم الجمعة مباراة ديربي كركوك بين ناديا نفط الشمال وغاز الشمال ضمن المرحلة الثانية من دوري الممتاز العراقي بكرة السلة ، وانتهت المباراة بفوز الاول بفارق 3 نقاط وبنتيجة ( 87-84 ) نقطة .

يذكر ان فريق نادي نفط الشمال قد فاز على فريق نادي الخطوط الجوية قبل هذه المباراة وبنتيجة ( 73 - 63 ) نقطة ، فيما خسر غاز الشمال امام الخطوط الجوية بنتيجة ( 87 - 70 ) نقطة .

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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