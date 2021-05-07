لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 4-5 - حسين علوان حسين

2021/05/07 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين معاداة البرجوازية للديمقراطية و للحرية الحقيقةللوهلة الأولى ، تبدو العلاقة بين الحرية (وعي الضرورة من طرف الفرد و المجموعة) و الديمقراطية (حكم الأكثرية في المجموعة) هي علاقة تناحرية ظاهرياً على الأقل : الحرية تعني غياب القيود ، في حين أن الديمقراطية مصممة لفرض القيود عن طريق تشريع القوانين .



هذا التناقض ليس نظرياً و ظاهرياً فحسب ، بل هو ما يحصل على أرض الواقع الرأسمالي طوال قرنين من الزمان .



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