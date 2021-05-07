2021/05/07 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة طفل بعد سقوطه في مشروع للصرف الصحي بالبصرة

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