الزراعة النيابية: حرائق المحاصيل الزراعية مُفتعلة لضرب المنتج العراقي

2021/05/07 | 21:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الزراعة النيابية بالعراق، اليوم الجمعة، أن أطرافا تعمل على ضرب المنتج المحلي بافتعال الحرائق في المحاصيل الزراعية.وأوضح عضو اللجنة علي البديري في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظة ديالى تشهد عدم استقرار أمني، …

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