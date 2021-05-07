قرار غير مسبوق.. منع عمال شركات نفط صينية حكومية من مغادرة العراق

2021/05/07 | 21:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السفارة الصينية في بغداد، الجمعة، منع موظفي شركتين صينيتين تملكهما الدولة في العراق من العودة إلى الصين لمدة شهرين، على خلفية عودة 14 من زملاء العمل إلى بلادهم مصابين بفيروس كورونا.

وعلقت الصين مرارًا رحلات الطيران لشركات بعد اكتشاف حالات عدوى بين ركابها، لكن اتخاذ قرار منع مواطنين صينيين عاملين في شركات مملوكة للدولة في الخارج أمر غير مسبوق، كما تقول "أسوشيتيد برس".

وقالت السفارة الصينية على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي إن الموظفين المصابين الذين عادوا، في نيسان/أبريل، عملوا في شركة "تشاينا باور كونستراكشن كورب" في الرميلة والشركة الصينية لهندسة الآلات في البصرة.

وبيّنت السفارة، أنّ "بكين علقت إصدار قوانين صحية للموظفين الآخرين فى هذه المشروعات لمدة شهرين، ما يمنعهم من الصعود إلى الطائرات العائدة إلى الصين"، موضحة أنّ عدم اكتشاف الفيروس قبل أن يستقل الموظفون رحلتين للخطوط الجوية العراقية "تسبب فى خطر كبير باستيراد الوباء"، دون الإشارة إلى انتقال العدوى إلى أشخاص في الصين من قبل العاملين العائدين.

ورفع الحزب الشيوعى الحاكم معظم القيود المفروضة على السفر والأعمال داخل الصين منذ إعلان السيطرة على الفيروس فى آذار/مارس الماضي، مع تخفيف تدريجي للضوابط المفروضة على السفر إلى البلد وخارجه.

وتستخدم الرموز الصحية، التي تحمل على الهواتف الذكية، في الصين لتتبع ما إذا كان الأفراد قد أصيبوا أو زاروا المناطق المعرضة لخطر كبير.

وذكرت السفارة، أنه "بمجرد رفع التعليق، سيطلب من العاملين فى العراق الخضوع لاختبارات الفيروسات فى غضون 48 ساعة من الصعود على متن طائرة".

فيما قالت هيئة تنظيم الطيران الصينية، الجمعة أيضًا، إنّ رحلات الخطوط الجوية العراقية من بغداد الى غوانغتشو ستوقف لمدة أسبوعين بسبب الحادث.

كما أعلنت الهيئة المنظمة للطيران تعليق الرحلات التي تقوم بها الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الرواندية والخطوط الجوية الأمريكية لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابات بين ركاب رحلاتهم.

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