2021/05/07 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم القائد العام : القبض على 5 إرهابيين في ٣ محافظات المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام : القبض على 5 إرهابيين في ٣ محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام : القبض على 5 إرهابيين في ٣ محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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