2021/05/07 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم القائد العام : القبض على 5 إرهابيين في ٣ محافظات المركز الخبري الوطني.

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