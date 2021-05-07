2021/05/07 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدفاع المدني، اليوم الجمعة، سيطرتها على حادث حريق اندلع في سوق الشامية بمحافظة الديوانية.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الحريق اندلع داخل عدد من الأكشاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في سوق الشامية بالديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق في سوق الشامية بالديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق في سوق الشامية بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).