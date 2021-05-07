قرارات من عمليات ادارة كرميان

2021/05/07 | 22:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت غرفة عمليات ادارة كرميان لمواجهة كورونا اليوم الجمعة، عدة قرارات لتنفيذها خلال ايام عيد الفطر.

واكدت الغرفة في بيان، انه لن يكون هناك حظر للتجوال خلال ايام عيد الفطر وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية وتنفيذها والابتعاد عن الاماكن المزدحمة وحماية انفسهم من التلامس.

واوضح البيان، ان الللجان المشتركة لقائممقامية قضاء كلار ستراقب الاسواق والاماكن خلال ايام العيد.

PUKmedia غرفة عمليات ادارة كرميان

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