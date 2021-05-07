2021/05/07 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول:

– تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب تواصل واجباتها النوعية التي تفكك خلايا عصابات داعـش الإرهابية.

– القبض على إرهابي في الطارمية والذي يعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب.

– القبض على عنصرين من بقايا عصابات داعـش التكفيرية في الكرمة.

– القبض على عنصر إرهابي بأحد الأحياء السكنية في كركوك.

– القبض على 5 إرهابيين في 3 محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بشأن القبض على الإرهابيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بشأن القبض على الإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).